لافروف: سياسة موسكو الخارجية «غير صدامية» وتحظى بدعم أغلب دول العالم

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، أن سياسة روسيا الخارجية غير صدامية، مُشيرًا إلى أن النهج الدبلوماسي الذي تسلكه موسكو يلقى دعمًا من أغلب دول العالم.

وقال لافروف، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، "إن سياستنا غير صدامية ولا تهدف إلى التقليل من مصالح أي طرف آخر، بل تدافع عن المصالح الشرعية لجميع دول منطقة أوراسيا".

وأوضح أن "هدفنا الأساسي كما صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سابقًا بأن نواصل العمل من أجل تشكيل عالم متعدد الأقطاب يتمتع بنظام أمني متكافئ لا يتجزأ".. مُضيفًا: "أننا نحظى بدعم في ذلك. فهذا الهدف نتشارك فيه مع معظم الدول حول العالم".

كما أكد كبير الدبلوماسيين الروس أن هذا النهج، الذي تسعى روسيا إلى تطبيقه، يستند إلى احترام حقوق الشعوب في تقرير مصيرها بشكل مستقل والرغبة في إرساء علاقات دولية تقوم على أساس تعاون واسع ومتكافئ بين الدول.