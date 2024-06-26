صبحي يشهد اختبارات المتقدمين للبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب

حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، علي حضور اختبارات الشباب المتقدمين للدفعة الخامسة من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة بالأكاديمية الوطنية للتدريب والتي عقدت عصر اليوم بمقر الأكاديمية بمدينة ٦ اكتوبر بمحافظة الجيزة .

وأشار وزير الشباب والرياضة الي أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تولي اهتماماً كبيراً بالشباب المصري، حيث يحرص على دعم الشباب بشكل متواصل، مع إتاحة العديد من الفرص لهم وتأهيلهم لها من خلال البرنامج ، وهو الأمر الذي ينبع من الإيمان بقدرة الشباب على صنع التغيير.

ولفت إلى أن الدفعات السابقة من البرنامج شهدت نجاحًا باهرًا، حيث تولي العديد من الشباب من البرنامج الرئاسي العديد من المناصب القيادية وتولي المسؤوليات في العديد من المواقع خلال الفترات الماضية.

وأنهى وزير الشباب حديثه للشباب المشارك في البرنامج بهذا العام، قائلا “إنكم امام فرصة ذهبية يجب عليكم حسن استغلالها من اجل الحصول والتواجد في المستقبل بالمناصب القيادية والإدارية الواعدة متمنيا لهم التوفيق ”.