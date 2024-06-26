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الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بنوك

أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه مساء يوم الأربعاء 26-6-2024

أسعار العملات العربية
أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه مساء اليوم
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شهد أسعار العملات والأجنبية ارتفاعاً طفيفا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأربعاء  26-6-2024، وفقاً لآخر تحديثات شاشات عرض أسعار العملات أمام الجنيه المصري.

وتعرض «البوابة نبوز» في هذا التقرير أسعار صرف اشهر العملات العربية والأجنبية.

 

أسعار العملات في البنك المركزي المصري

الدولار: 48.00 جنيه للشراء، و48.14 للبيع.

اليورو: 51.28 جنيه للشراء، و51.44 للبيع.

الجنيه الإسترليني: 60.74 جنيه للشراء، و60.93 جنيه للبيع.

الريال السعودي: 12.79 جنيه للشراء، و12.83 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي: 13.07 جنيه للشراء، و13.11 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار

البنك الأهلي المصري: 47.98 جنيه للشراء، و48.08 للبيع.

بنك مصر: 48.05 جنيه للشراء، و48.15 للبيع.

أعلي سعر في مصرف ابوظبي الأسلامي: 48.69 جنيها للشراء و48.79 للبيع.

أقل سعر في بنك التنمية الصناعية: 47.53 جنيه للشراء و47.63 للبيع.

 

سعر اليورو

البنك الأهلي المصري: 51.18 جنيه للشراء، و51.53 للبيع.

بنك مصر: 51.33 جنيه للشراء، و51.60 للبيع.

أعلي سعر في مصرف ابوظبي الأسلامي: 52.03 جنيه للشراء، و52.29 للبيع.

أقل سعر المصرف المتحد: 51.01 جنيه للشراء، و51.54 للبيع.

 

سعر الجنيه الإسترليني 

البنك الأهلي المصري: 60.59 جنيه للشراء، و61.03 للبيع.

بنك مصر: 60.81 جنيه للشراء، و61.12 للبيع.

أعلي في مصرف ابوظبي الأسلامي: 61.67 جنيه للشراء، و61.93 للبيع.

أقل سعر في المصرف المتحد: 60.42 جنيه للشراء، و60.04 للبيع.

 

سعر الريال السعودي 

البنك الأهلي المصري: 12.79 جنيه للشراء، و12.82 للبيع.

بنك مصر: 12.81 جنيه للشراء، و12.84 للبيع.

أعلي في مصرف ابوظبي الأسلامي: 12.98 جنيه للشراء، و13.01 للبيع.

أقل سعر في المصرف المتحد: 12.37 جنيه للشراء، و12.82 للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتي

البنك الأهلي المصري: 13.08 جنيه للشراء، و13.09 للبيع.

بنك مصر: 13.10 جنيه للشراء، و13.11 للبيع

أعلي في مصرف ابوظبي الأسلامي: 13.25 جنيه للشراء، و13.29 للبيع.

أقل سعر في المصرف المتحد: 12.80 جنيه للشراء، و13.09 للبيع.

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