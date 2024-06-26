أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه مساء يوم الأربعاء 26-6-2024

شهد أسعار العملات والأجنبية ارتفاعاً طفيفا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأربعاء 26-6-2024، وفقاً لآخر تحديثات شاشات عرض أسعار العملات أمام الجنيه المصري.
وتعرض «البوابة نبوز» في هذا التقرير أسعار صرف اشهر العملات العربية والأجنبية.
أسعار العملات في البنك المركزي المصري
الدولار: 48.00 جنيه للشراء، و48.14 للبيع.
اليورو: 51.28 جنيه للشراء، و51.44 للبيع.
الجنيه الإسترليني: 60.74 جنيه للشراء، و60.93 جنيه للبيع.
الريال السعودي: 12.79 جنيه للشراء، و12.83 جنيه للبيع.
الدرهم الإماراتي: 13.07 جنيه للشراء، و13.11 جنيه للبيع.
سعر الدولار
البنك الأهلي المصري: 47.98 جنيه للشراء، و48.08 للبيع.
بنك مصر: 48.05 جنيه للشراء، و48.15 للبيع.
أعلي سعر في مصرف ابوظبي الأسلامي: 48.69 جنيها للشراء و48.79 للبيع.
أقل سعر في بنك التنمية الصناعية: 47.53 جنيه للشراء و47.63 للبيع.
سعر اليورو
البنك الأهلي المصري: 51.18 جنيه للشراء، و51.53 للبيع.
بنك مصر: 51.33 جنيه للشراء، و51.60 للبيع.
أعلي سعر في مصرف ابوظبي الأسلامي: 52.03 جنيه للشراء، و52.29 للبيع.
أقل سعر المصرف المتحد: 51.01 جنيه للشراء، و51.54 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني
البنك الأهلي المصري: 60.59 جنيه للشراء، و61.03 للبيع.
بنك مصر: 60.81 جنيه للشراء، و61.12 للبيع.
أعلي في مصرف ابوظبي الأسلامي: 61.67 جنيه للشراء، و61.93 للبيع.
أقل سعر في المصرف المتحد: 60.42 جنيه للشراء، و60.04 للبيع.
سعر الريال السعودي
البنك الأهلي المصري: 12.79 جنيه للشراء، و12.82 للبيع.
بنك مصر: 12.81 جنيه للشراء، و12.84 للبيع.
أعلي في مصرف ابوظبي الأسلامي: 12.98 جنيه للشراء، و13.01 للبيع.
أقل سعر في المصرف المتحد: 12.37 جنيه للشراء، و12.82 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي
البنك الأهلي المصري: 13.08 جنيه للشراء، و13.09 للبيع.
بنك مصر: 13.10 جنيه للشراء، و13.11 للبيع
أعلي في مصرف ابوظبي الأسلامي: 13.25 جنيه للشراء، و13.29 للبيع.
أقل سعر في المصرف المتحد: 12.80 جنيه للشراء، و13.09 للبيع.