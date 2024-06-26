جمال القليوبي: ارتفاع أسعار الغاز وراء أزمة الكهرباء بعدة دول.. فيديو

قال جمال القليوبي أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن ارتفاع أسعار الغاز والنفط عالميًا هو أمر غير طبيعي، ويعد سببا رئيسيا في حدوث أزمة الكهرباء ببعض البلدان.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدي البلد، أن حجم تجارة الغاز على مستوى العالم ارتفع إلى 2300 مليار دولار في الفترة الحالية.

وتابع جمال القليوبي: هناك 11 دولة على مستوى العالم هم القادرون الآن على إنتاج الغاز وتصديره لباقي الدول، ويتصدرهم كلا من دول روسيا وقطر وإيران وأستراليا وإندونيسيا.

وأردف أستاذ هندسة البترول والطاقة: «الدول الأوروبية تستهلك نحو 515 مليار متر 3 سنويًا من الغاز، وكان هناك دول مثل هولندا والنرويج وأسبانيا وإيطاليا، يدعمون إنتاج الغاز في أوروبا، ولكن بسبب نقص شديد في الآبار وصل إلى 13%، تم تعطيل حركة الإمداد».

وأشار جمال القليوبي، إلى أنه كان من المتوقع أن يتم توفير العملة الدولارية لشراء الغاز من الخارج وتعديل مسار عملية الإنتاج، والبحث عن بدائل أخرى للطاقة حتى لا يتم الوقوع في هذه الأزمة.

