أمسية ثقافية مصرية في فرساي لتعزيز التبادل الثقافي مع فرنسا

تنظم الرابطة الدولية للإبداع الفكري والثقافي بفرنسا برئاسة الدكتورة جيهان جادو أمسية ثقافية مصرية في قلب محافظة فرساي، وذلك في إطار إيمانها الراسخ بأن الثقافة هي القوة الناعمة التي تقرب بين الشعوب وتعزز فرص اللقاء والتفاهم

وتقام هذه الأمسية يوم الجمعة المقبل بدعم من محافظ فرساي ومساعديه، وبالتعاون مع المكتب الثقافي المصري بباريس.

وتهدف الأمسية إلى تعزيز التبادل الثقافي بين مصر وفرنسا، وتسليط الضوء على الحضارة المصرية وتناغمها مع الحضارة الفرنسية، تتضمن الفعالية معرضاً للصور الفوتوغرافية لمصر قديماً وحديثاً تقدمه الفنانة ناتالي لينوهارد، المحاضرة بجامعة السوربون.

كما تشارك الدكتورة جيهان زكي، المدير التنفيذي للمتحف المصري الكبير، عبر فيديو كونفرانس للحديث عن الحضارة المصرية في الشرق الأوسط.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم عرض فيلم وثائقي بعنوان "مصر: أرض الحضارات"، وعرض أزياء رائع أعدته المصممة المصرية سارة سامي يعكس الأزياء والإكسسوارات المصرية التقليدية.

وعن هذه الأمسية، أعربت الدكتورة جيهان جادو عن فخرها الكبير بتقديم شيء لمصر من خلال الثقافة، معتبرةً إياها السبيل السلمي والراقي لتوحيد الشعوب وتناغمها.

وأضافت أن محافظة فرساي، المعروفة بتمسكها بهويتها الفرنسية، تُعَد مكاناً مميزاً لاستضافة حدث يعكس فخر المصريين وتقديرهم للثقافة الفرنسية.