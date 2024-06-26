ملتقى شامل للأولمبياد الخاص المصري بالإسكندرية

شهد اليوم النادي الأوليمبي بمحافظة الإسكندرية فعاليات ملتقى شامل للأولمبياد الخاص المصري في عدد من مبادراته المختلفة.

حضر فعاليات المؤتمر عدد من الشخصيات العامة في مقدمتهم اللواء السيد شفيق الأمين العام للأولمبياد الخاص المصري والدكتور باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري ونائبه عمرو محي الدين الطحاوي بينما حضر من محافظة الإسكندرية دكتور محمد سنبل المدير التنفيذى للنادى الأوليمبى وهانى موريس مدير جمعيه كاريتاس مصر بالاسكندريه والدكتور محمد على المستشار الرياضى للاتحاد الأقليمى للجمعيات الأهلية و اميره الخشاب وكيل التربيه المتحفيه بإدارة المتاحف وفريق عمل هيلتون كنج ماريوت وممثلين من اندية ليونز جاردينيا وممثلين عن جمعيه قريه الامل و ممثلين عن جمعية العروة الوثقى ولفيف من ممثلى منظمات المجتمع المدنى بالإسكندرية .

حرص اللواء السيد شفيق الأمين العام بمجلس ادارة الاولمبياد الخاص المصري علي حضور فعاليات الملتقي والالتقاء باللاعبين وأسرهم وقيادات الاولمبياد الخاص بمحافظة الإسكندرية .

وخلال حفل افتتاح الملتقي أكد اللواء السيد شفيق علي حرص مجلس إدارة الأولمبياد الخاص المصري علي أقامة تلك الملتقيات الهامة في مبادرات الاولمبياد الخاص بمحافظات مصر المختلفة بصورة منتظمة طوال العام وشمول الرعاية والخدمات الصحية والرياضية والاجتماعية وغيرها من المجالات والمبادرات التي يقدمها الاولمبياد الخاص المصري للاعبين واسرهم في مختلف نواحي الحياة لهم .

وعبر اللواء السيد شفيق عن سعادته بنجاح فعاليات الملتقي ، معتزا بفرع الاولمبياد الخاص المصري بمحافظة الاسكندرية واصفا اياه بالفرع النشيط والذي يضم عددا كبير من اللاعبين يمثلون مصر دائما في البعثات الرياضية في المسابقات والالعاب الاقليمية والعالمية اخرها الالعاب العالمية الصيفية التي اقيمت ببرلين العام السابق ٢٠٢٣.

واشتمل الملتقي الذي استمر لمدة يومين علي عددا من الفعاليات الهامة اهمها الكشف الصحي علي اللاعبين بمحافظة الاسكندرية في تخصصات الاسنان والتوعية الصحية وقد شاركت كلية طب الفم والاسنان بجامعة الاسكندرية في الكشف الصحي وشارك عدد ٥٠ لاعب ولاعبة من الاسكندرية .

وضم ايضا الملتقي لقاء هام لأسر وعائلات لاعبين الاولمبياد الخاص المصري بمحافظة الاسكندرية حول موضوعات متعددة اهمها عن تعديل السلوك النفسي لدي صغار السن من الاعبين قدمها الدكتور أحمد نعمان استشاري العلاج الوظيفي والتكامل الحسي وشارك فيه 25 فرد من اسر وعائلات اللاعبين .

وشهد الملتقي عرضا لاعبين صغار السن قدموا فيه مواهبهم في اداء المهارات الحركية الاساسية وشارك فيه 25 لاعب ولاعبة من صغار السن من دون ال 8 سنوات و20 متطوع من محافظة الاسكندرية .

وشهدت جمعية العروة الوثقي لقاء مع اللاعبين القاده بمحافظة الإسكندرية امس واسرهم للتعرف علي ارائهم واكتشاف مواهبهم المختلفة ، وعقد علي هامش اللقاء ندوة توعية لأسر الاعبين علي دور ولي الأمر واهميته في رفع مستوى الاعب القائد وتفعيل دوره في أنشطة الأولمبياد الخاص المصري.