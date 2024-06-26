صالون "البوابة نيوز" حول "الانتخابات الفرنسية وصعود أسهم اليمين"

انطلق اليوم الأربعاء صالون «البوابة نيوز» تحت عنوان «الانتخابات الفرنسية وصعود أسهم اليمين»، وشهد صالون البوابة نيوز حضورًا مميزًا من عدد من الشخصيات المتخصصة في مجال الشؤون السياسية والعلاقات الدولية.

حاضر في الصالون الدكتور إميل أمين، الباحث السياسي والمتخصص في الشؤون الدولية، الذي قدم تحليلًا عميقًا ومفصلًا حول الوضع السياسي في فرنسا وتأثيره على المشهد الدولي.

كما تحدث الدكتور توفيق أكليمندوس، أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة الفرنسية في القاهرة، عن تطورات اليمين السياسي في أوروبا وتأثيرها على السياسة الدولية.

شهد الصالون مناقشات حامية حول آخر التطورات السياسية في فرنسا وكيفية تأثيرها على المشهد الدولي، وشارك الحضور بأسئلة واقتراحات حول الانتخابات الفرنسية وتأثيرها علي قطاع غزة.