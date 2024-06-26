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الأربعاء 26 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مصرع موظف في حادث تصادم 3 سيارات أعلى كوبري 15 مايو

أرشيفيه
أرشيفيه
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لقي موظف مصرعه في حادث تصادم 3 سيارات أعلي كوبري 15 مايو بنطاق محافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث تصادم 3 سيارات ووجود متوفي أعلى كوبري 15 مايو، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة موظف بأحد البنوك اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطاره وتخطيها للطريق المعاكس واصطدمت به سيارتين ميكروباص وملاكي ونتج عن الحادث مصرع قائد السيارة .

جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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