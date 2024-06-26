«تعليم النواب» تصدر 3 توصيات بشأن مدارس النيل

أوصت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامي هاشم ، بتجديد تشكيل لجنة مصغرة من اللجنة لمتابعة والوقوف علي الوضع الحالي لمدارس النيل اللجنة مشكلة برئاسة د. مني عبدالعاطي وعضوية النواب د. امل عصفور ونجلاء العسيلي ، ومحمد الحمامي ،ود. جيهان البيومي، وكذلك عقد إجتماع موسع لمناقشة كل ما يتعلق بمدارس النيل والمشكلات التي تواجهها ، وكذلك حضور اللجنة ، للإختبارات التي تجري للمعلمين للتدريس في مدارس النيل جاء ذلك خلال إجتماع اللجنة اليوم لمناقشة طلب إحاطة بشأن بحث نتائج انعقاد لجان شكلتها وحدة شهادة النيل لحل مشكلات مدارس النيل.

واكد د. سامي هاشم رئيس اللجنة ، أن مدارس النيل لها سمعة طيبة وحريصين علي إزالة إي معوقات تواجهها خاصة وأنه معتمدة من هيئة كامبريدج البريطانية وهي شهادة دولية ، مطالباً القائمين عليها بتسويق شهادة مدارس النيا لما تتميز به من برامج معتمدة وشهادة دولية تحظي بثقة ، وكذلك التوسع في إنشاء مدارس النيل

فيما قالت د. أمل عصفور عضو اللجنة مقدمة طلب الإحاطة ، أن مدارس النيل بدأ ينتشر فيها الدروس الخصوصية رغم انها تقدم برامج تعليمية مميزة ومعتمدة من كمبريدج ، كما ان هناك شكاوي بشأن نموذج الإمتحانات مطالبة بضرورة أن يكون هناك إجتماع مع الإدارة ويحضر فيه ممثلين لأولياء الامور من كافة الأفرع للوقوف علي اي مشكلات وحلها

فيما عقبت د. اماني الفأر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للإدارة التعليمية ، انه في حالة ثبوت قيام أي معلمين بمدارس النيل باعطاء دروس خصوصية يتم إلغاء التعاقد معه مشيرة أنه يتم عمل دروس من أفضل المعلمين بمدارس النيل عبر فيديوهات مسجلة في إستوديوهات وبثها للطلاب ،وكذلك بثها في قناة مدرستنا.

ورحبت د. أماني ، بمقترح حضور أعضاء لجنة التعليم بمجلس النواب لإختبارات التي تجري للمعلمين للالتحاق بمدارس النيل ، مشيرة انها تجري في شهر ديسمبر من كل عام وهناك معايير محددة للإختيار كمستوي اللغة وإختبارات كثيرة تجري للاختيار

وقالت" د.اماني" انه يتم التوسع في إنشاء مدارس النيل بناء علي توجيهات القيادة السياسية ، وخاصة في الصعيد ، مضيفة أن وحدة شهادة النيل الدولية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني هي هيئة التعليم والتقييم والامتحانات بالشراكة مع هيئة "كامبريدج" الدولية للتقييم والتعليم وان تم إنشاء أول 5 مدارس تطبق نظام النيل التعليمي عندما كانت وحدة شهادة النيل تابعة لصندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء ، ثم صدر مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، الذي ينص على نقل تبعية وحدة شهادة النيل الدولية، من صندوق تطوير التعليم، إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن يستمر العاملون بوحدة شهادة النيل الدولية بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية،

وتم إنشاء 9 مدارس بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية والادارة لشركة مصر للإدارة التعليمية