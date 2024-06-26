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الأربعاء 26 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بنوك

البنوك تحقق أرباحا بقيمة 156.2 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من 2024

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
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كشفت قائمة المركز المالى والدخل للبنوك أن صافي أرباح البنوك بالسوق المصرية بلغ نحو 156.233 مليار جنيه بنهاية مارس 2024.

وأوضحت قائمة المركز المالى والدخل للبنوك أن صافي العائد للبنوك وصل إلى 184.728 مليار جنيه، وصافي الإيرادات إلى 249.075 مليار، وإجمالي المصروفات إلى 92.852 مليار جنيه.

أضافت أن إجمالي ودائع القطاع المصرفي ارتفعت إلى 11.425 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 10.137 تريليون جنيه بنهاية مارس 2023.

وسجلت أرصدة الإقراض والخصم نحو 6.817 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 5.462 تريليون جنيه بنهاية مارس 2023.

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