البنك المركزي يعلن ارتفاع أرصدة الذهب لـ451,2 مليار جنيه بنهاية مايو 2024

كشف البنك المركزي المصري في التقرير الشهري للمركز المالي، عن ارتفاع أرصدة الذهب المدرج لدي البنك المركزي إلى 451.231 مليار جنيه بنهاية مايو 2024، مقابل 448.427 مليار جنيه بنهاية أبريل 2024.

وأشار التقرير إلى أن أرصدة البنك المركزي لدى صندوق النقد الدولي سجلت 17.879 مليار جنيه بنهاية مايو، مقابل 20.866 مليار جنيه بنهاية أبريل 2024.

وسجلت أرصدة البنك المركزي لدى البنوك 896.826 مليار جنيه بنهاية مايو، مقابل 876.581 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي.

وارتفع إجمالي حقوق الملكية بالبنك المركزي ارتفع ليسجل 69.965 مليار جنيه بنهاية مايو الماضي، مقابل 8.356 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي.