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الأربعاء 26 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

اختل توازنها.. مصرع فتاة سقطت من الطابق الرابع بالعجوزة

أرشيفيه
أرشيفيه
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لقيت فتاة في عقدها الثاني مصرعها إثر سقوطها من الطابق الرابع عقب اختلال توازنها بدائرة قسم شرطة العجوزة.

تلقي المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة فتاة في عقدها الثاني، وسط بركة من الدماء وجري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وبإحراء التحريات وسؤال أسرة المتوفاة افادوا بسقوطها من الطابق الرابع عقب اختلال توازنها ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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