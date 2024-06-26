أصول البنوك العاملة بالسوق المصرية ترتفع لـ17.89 تريليون جنيه بنهاية مارس

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع أصول البنوك العاملة بالسوق المصرية لتسجل 17.896 تريليون جنيه بنهاية مارس 2024، مقابل 14.200 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023، بارتفاع بلغ 3.695 تريليون جنيه.

أوضح المركزي في نشرته الشهرية، أن محفظة الأوراق المالية واستثمارات البنوك في أذون الخزانة سجلت 5.490 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 5.183 تريليون جنيه بنهاية عام 2023.

أضاف أن إجمالي ودائع القطاع المصرفي ارتفعت إلى 11.425 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 10.137 تريليون جنيه بنهاية مارس 2023.

وسجلت أرصدة الإقراض والخصم نحو 6.817 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 5.462 تريليون جنيه بنهاية مارس 2023.

وسجل صافي أرباح البنوك بالسوق المصرية نحو 156.233 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من عام 2024.

وكشفت قائمة المركز المالى والدخل للبنوك عن وصول صافي العائد للبنوك إلى 184.728 مليار جنيه، وصافي الإيرادات إلى 249.075 مليار، وإجمالي المصروفات إلى 92.852 مليار جنيه.