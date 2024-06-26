يورو 2024.. دراجوس يقود رومانيا أمام سلوفاكيا

أعلن إدوارد لوردانيسكو المدير الفنى لمنتخب رومانيا، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره سلوفاكيا، وذلك بعد قليل على ملعب "دوتش بانك بارك"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

وجاء تشكيل منتخب رومانيا كالتالى:

حراسة المرمى: فلوريون نيتا.

خط الدفاع: أندري راتيو، رادو دراغوسين، اندريه بوركا، نيكوشور بانكو.

خط الوسط: ماريوس مارين، رازافان مارين، نيكولاي ستانسيو، يانيس هاجي، فلورينيل كومان.

خط الهجوم: دينيس دراجوس.

ويبحث كل فريق عن حصد الثلاث نقاط من أجل ضمان التأهل والأبتعاد عن الحساب التعقيدى، خاصة وأن كل منتخبات المجموعة الخامسة رصيدهم ثلاث نقاط، إلا ان فارق الأهداف وضع المنتخب رومانيا فى الصدارة، بينما جاء منتخب سلوفاكيا فى المركز الثالث.

