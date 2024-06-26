جثة طائرة من داخل عيادة طبيب نفسي تثير الذعر بميدان الجيزة

أنهى مريض نفسي حياته قفزا من الطابق الثالث من داخل غرفة طبيبه المعالج بمنطقة ميدان الجيزة بدائرة قسم شرطة الجيزة.

تلقى المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بمنطقة ميدان الجيزة بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة مريض نفسي يعالج لدي أحد الأطباء النفسيين بالعقار محل العثور علي جثته، وأنه عقب قدومه لجلسة علاج رفقة شقيقه غافله وقام بالقفز من الطابق الثالث من داخل عيادة الطبيب، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.