آمنة: 11284 متدربًا استفادوا من 173 دورة خلال 11 شهرًا

استعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، جهود مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة خلال خطته التدريبية السنوية للمحليات للعام الحالي 2023- 2024 .

جاء ذلك في اطار جهود الوزارة ببناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية الحالية وبناء الصف الثانى، بما يساعد فى رفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم الوظيفية والشخصية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين تحقيقاً لتوجيهات الدولة والقيادة السياسية وتنفيذاً لإستراتيجية مصر 2030.

وكشف اللواء هشام آمنة أن إجمالي عدد الدورات التدريبية التي تم تنفيذها بمركز سقارة خلال خطته الحالية لعام 2024 بلغت حوالى 173 دورة تدريبية منها 70 دورة مستحدثة وجديدة تم تنفيذها لأول مرة بنسبة 40% من إجمالي الدورات فضلاً عن 15 دورة تم اضافتها على الخطة أثناء التنفيذ بتكليف من وزير التنمية المحلية ، واستفاد من جميع هذه الدورات المنفذة حوالى 11284متدرب على مدار 11 شهر بواقع 40 أسبوعاً تدريبياً بإجمالي 989 يوم تدريبي، مؤكدًا علي أن مركز سقارة يعمل علي وضع نظامٍ للعمل يدعم المحافظات فى إدارة التغيير، الأمر الذي يمكن أن يجعل العاملين ناجحين بشكلٍ فعال، وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل يحقق رضاهم عن الإدارة المحلية.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً لمنظومة التدريب على مستوى محافظات الجمهورية، ودعم مراكز التدريب الإقليمية بالمحافظات، وهو دور أصيل مكلفه به الوزارة في المحليات، والتي تقوم بتنفيذه من خلال مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة والذي يعتبر أحد أذرع الوزارة الذي يحقق رؤيتها وأهدافها في بناء قدرات العاملين وقيادات الإدارة المحلية على مختلف مستوياتها الإدارية على أرض الواقع وعلى أفضل وجه، وتذليل كافة العقبات أمامهم، وتدعيمهم بالمواد العلمية والمدربين وتقديم الاستشارات التدريبية.

وأوضح أن الخطة التدريبية للعام المالي المنتهي جاءت ملبية لمعظم الاحتياجات التدريبية الواردة من قطاعات الوزارة والمحافظات وزيادة في رفع كفاءة وتطوير أكبر عدد ممكن من العاملين بالإدارة المحلية ومحدثة عن العام الماضي بنسبة زيادة في عدد المتدربين بلغت 75,6% %مقارنة بعام 2023، مؤكداً أن الوزارة تسعى بصورة مستمرة لتطوير منظومة التدريب على مستوى العاملين بالديوان العام وكافة المحافظات و تنوع الفئات المستهدفة من برامجها التدريبية من مختلف الدرجات الوظيفية والمستويات الادارية والإدارات والقطاعات الأكثر تأثيراً فى إصلاح منظومة الجهاز الادارى بالمحافظات ومواكبتهم للتكنولوجيا الحديثة بما يؤدى إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ونشر معايير النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد مع دعم وتمكين الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية في خطة الدولة واستراتيجيتها لبناء الإنسان وتطوير الإدارة المحلية والإصلاح الادارى بالمحافظات.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أنه شارك في تنفيذ خطة سقارة لعام 2024 عدد 35 جهة خارجية حكومية ومنظمات دولية، إضافة الى 18 كيان بالوزارة شاركوا في تنفيذ الدورات وتخطيطها ، و50 مدرب متميز قاموا بالتدريب هذا العام من خريجى دورات إعداد قادة المستقبل و إعداد المدربين TOT بسقارة، كما بلغ عدد الدورات التي شاركت جهات خارجية في تنفيذها حوالى 59 دورة.

ولفت إلى أن الخطة التدريبية استهدفت عدداً من الإدارات المهمة بالمحافظات بعدد 90 دورة مستمرة للفئات الأكثر استهدافاً وعلى رأسها دورات إعداد المدربين TOT وإعداد قادة المستقبل وتأهيل القيادات النسائية ( بناء صف ثانى من القيادات الواعدة)، وادارات مراكز المعلومات والإدارات الهندسية والبيئة والتدريب والأزمات وخدمة المواطنين والتخطيط والرقابة والعقود والمشتريات والتعاقدات الحكومية والمناطق الصناعية والشئون القانونية وأملاك الدولة والتسويق والإعلانات والتنظيم والشئون الإدارية والموارد البشرية والمراكز التكنولوجية والإشغالات والمحلات والتفتيش والأمن ومكاتب المحافظين والمكاتب الفنية للمحافظين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والقروض والتخطيط العمرانى والمتغيرات المكانية والإعلام والعلاقات العامة ، ورفع كفاءة العاملين بالوحدات المستحدثة من الوزارة بالمحافظات (حقوق الانسان / تكافؤ الفرص / حمايه الطفل / السكان / التعاون الدولى / صندوق التنمية المحلية / مشروعك / صوتك مسموع)، موجها السادة المحافظين بأهمية وضرورة متابعة أداء المتدربين بعد اجتيازهم الدورات التدريبية بسقارة في جهات عملهم، وقياس مدي التطور والعائد من التدريب وانعكاس التدريب علي تحسين الخدمات والعمل بالمحليات والاستفادة من أوائل الدورات .

واستعرض اللواء هشام آمنة أبرز الدورات المنفذة لأول مرة فى المركز بالتعاون مع جهات خارجية وتتضمن الدورات التطبيق السليم لقانون التصالح الجديد ولائحتة التنفيذية والمنظومة التكنولوجية المنفذة لإجراءاته بالتعاون مع وزارة الاسكان والعدل والتخطيط، وادارة المخلفات الصلبة وحماية البيئة والرصد والمتابعة والدفن الامن،بالتعاون مع وزارة البيئة والهيئة العامة للنظافة والتجميل بالقاهرة، والممارسات المثلى لبرنامج تنمية صعيد مصر وتطبيق موازنة البرامج والأداء بالتعاون مع الوكالة الهولندية VNG ووزارة التخطيط والمالية والبنك الدولى،والتهيئة للتحول الرقمى واستخدام الذكاء الاصطناعى وادارة المشروعات الرقمية وتحليل البيانات بالتعاون مع وزارة الاتصالات ومعهد NTI والوكالة الالمانية ،GIZ،و المتحدثين الرسمين والاعلامين بالمحافظات ،بالتعاون مع الاكاديمية الوطنية للتدريب الشباب، وتأهيل ورفع مستوى اداء مديرى مكاتب قيادات المحافظات بالتعاون مع مركز استدامة بمحافظة كفر الشيخ،وتأهيل العاملين بمراكز شبكة الطوارئ والسلامة العامة بالتعاون مع ادارة الاشارة بوزارة الدفاع، واعداد خطط التدريب السنوية وتقارير تقويم الاداء الوظيفى بالتعاون مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة،والمناطق الصناعية وخدمات المشروعات الاستثمارية بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار وهيئة التنمية الصناعية،و التأهيل لمسابقة التميز الحكومى وادارة المشروعات الخضراء بالتعاون مع وزارة التخطيط.

وأشار اللواء هشام آمنة، إلي استمرار سريان شهادة الأيزو الدولية ISO 21001:2018 للعام الثانى على التوالي ليصبح مركز التنمية المحلية بسقارة في مصاف المؤسسات التدريبية العالمية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة بناء قدرات العاملين في المحليات وفقاً لأحدث البرامج التدريبية التي تتناسب مع الجمهورية الجديدة التي تعمل جميع أجهزة الدولة على تنفيذها في كافة القطاعات التنموية والخدمية.

وأردف: “قامت لجان المجلس الوطني للتدريب والتعليم خلال شهر شهر يناير 2024 بمراجعة الإجراءات والمعايير التي ينفذها مركز التنمية المحلية للتوافق مع معايير المواصفات الدوليةISO21001:2018 ،وأوصت باستمرار حصوله على الشهادة الدولية، وبما يحقق ضبط العملية التدريبية وفق المبادئ والاجراءات المعمول بها عالمياً، ليصبح مركز سقارة للتدريب مؤسسة تدريبية عالمية، تعمل على بناء قدرات العاملين بالمحليات وفق أحدث النظم الدولية للتدريب، بما يساهم فى رفع كفاءة الأداء الوظيفي وتعزيز الارتقاء بعملية الإصلاح الإدارى بالدولة”..

ولفت وزير التنمية المحلية، إلى أن الدورات التدريبية التي ينفذها مركز سقارة تهدف الي تطوير أداء المتدربين وتقويم سلوكهم، وتبادل الخبرات بين المتدربين والاستفادة من التجارب الناجحة بالمحليات ونشرها، واكتشاف المتميزين من المتدربين ورعايتهم، وشرح وتوحيد مفاهيم الكتب الدورية والقرارات، وتوحيد المفاهيم والعمليات والإجراءات التنفيذية المطبقة للقوانين المتعلقة بالمحليات، لافتًا إلي أهمية العائد من تلك الدورات وهي تحقيق أهداف الدولة والمجالس النيابية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن، وزيادة رضا المواطن عن المحليات، ومسايره التقدم العصري والتكنولوجي، وتوسيع قاعدة اختيار القيادات الكفء، وتطوير اداء المحافظات وكياناتها التنظيمية، واعادة هندسة وتوحيد دورات العمل بالمحافظات.

وقال آمنة إن خطة سقارة لعام 2024 شهدت تعاون بين المركز وعدد كبير من المؤسسات التدريبية المحلية والدولية في مجالات التدريب، وعلى رأسها الأكاديمية الوطنية للتدريب والبنك الدولى والمعهد القومى للتخطيط، وغيرها من المراكز داخل مصر وخارجها، فضلاً عن الاستعانة ببعض الخبراء والمدربين الأجانب لتحقيق أقصى استفادة ممكنه في مجالات التدريب، حيث تسعى الوزارة للاستدامة في مجالات التدريب والتطوير والتحديث بصورة مستمرة في البرامج والدورات التدريبية وبيئة التدريب بشكل عام، وتحقيق توجيهات وخطط الحكومة والقيادة السياسية في العديد من الملفات المهمة.

وأشاد وزير التنمية المحلية، بجهود جميع القائمين على المنظومة التدريبية بمركز سقارة للتدريب خلال خطته وتلبية متطلبات جميع المتدربين، وبروح العمل بين الفريق الموجود بالمركز والتي أسهمت في حصول سقارة للعام الثانى على التوالي على شهادة الأيزو.

وأضاف اللواء هشام آمنة ، أن الدورات التدريبية التي اجراها مركز سقارة تساهم في تحقيق توجهات الدولة واستراتيجياتها (المبادرات الرئاسية / تكليفات رئيس مجلس الوزراء)، وزيادة القدرات الوظيفية التخصصية، وتطوير الأداء الوظيفي، وزيادة القدرات الشخصية والقيادية والاشرافية ، بالإضافة الي تطوير الأداء الفردي وذلك لبناء صف ثاني من القادة مؤهل للعمل حاليا وفي المستقبل، وتطوير منظومة الموارد البشرية والتدريب.