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الأربعاء 26 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

تعرف على إصلاحات الطوباويّ البابا بولس السادس في الكنيسة الكاثوليكية

ارشيف
ارشيف
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شهدت كنيسة روما بالفاتيكان العديد من إصلاحات الطوباويّ  البابا بولس السادس.

وتشمل تلك الإصلاحات التالي:

1. أجرى تغييرات أهمّها إصلاح الطقوس الكنسيّة لتلائم متطلبات العصر لغة وبساطة.
2. أشرك العلمانيين في حياة الكنيسة ونشاطاتها وأسس "مجلس العلمانيين".
3. عمل على مراجعة قوانين ونظم الحياة الرهبانيّة وتطويرها وتكييفها.
4. سار على مبدأ "الجماعيّة" في إدارة الكنيسة والذي أسس "سينودس الأساقفة" الذي يضم ممثلين من جميع المجالس الأسقفيّة في العالم.
5. أصلح دواوين الدائرة الرّومانيّة فأصبح يرأس بعضها كرادلة غير إيطاليين.
6. جعل مجمع الكرادلة يشمل القارات.
7. طلب من الأساقفة وتقديم استقالتهم عن بلوغ 75 سنةً.
8. أسقط حق الكرادلة في انتخاب البابا إذا ما بلغوا سنة 80 عامًا.

 

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