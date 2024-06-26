يورو 2024.. سلوفاكيا تسعى للتأهل من بوابة رومانيا بتشكيل هجومى

أعلن فرانشيسكو كالزونا المدير الفنى لمنتخب سلوفاكيا، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره رومانيا، وذلك بعد قليل على ملعب "دوتش بانك بارك"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

وجاء تشكيل منتخب سلوفاكيا كالتالى:



حراسة المرمى: مارتين دوبرافكا.

خط الدفاع: بيتر بيكاريك، دينيس فافرو، ميلان سكرينيار، دافيد هانكو.

خط الوسط: جوراي كوشكا، ستانيسلاف لوبتكا، أوندري دودا.

خط الهجوم: لوكاس هاراسلين، إيفان سكرانز، دافيد ستريليتش.

ويبحث كل فريق عن حصد الثلاث نقاط من أجل ضمان التأهل والأبتعاد عن الحساب التعقيدى، خاصة وأن كل منتخبات المجموعة الخامسة رصيدهم ثلاث نقاط، إلا ان فارق الأهداف وضع المنتخب رومانيا فى الصدارة، بينما جاء منتخب سلوفاكيا فى المركز الثالث.

