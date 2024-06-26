تحصيل ضريبة ملاهي على رحلات البالون الطائر بالأقصر أمام خطة البرلمان غدًا

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اجتماعين غدًا الخميس، برئاسة الدكتور فخري الفقي، رئيس اللجنة، لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب بهاء الدين أبو الحمد، بشأن تحصيل ضريبة ملاهي على رحلات البالون الطائر بمحافظة الأقصر خلافاً لما جاء بالقانون، في اجتماعها الأول.

وناقش في الاجتماع الثاني موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب نور الدين أبو ستيت، بشأن استكمال تغطية ترعة أم الطبول بمدينة البلينا بمحافظة سوهاج.

وقرر المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، رفع أعمال الجلسة العامة للبرلمان، بدون تحديد موعد لإعادة الانعقاد.

وكان مجلس النواب وافق نهائيا على تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية، والمرافعات المدنية والتجارية خلال جلسته المنعقدة اليوم، كما ألقى رئيس مجلس النواب "كلمة" بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة ٣٠، أكد خلالها أنه بعد أيام معدودة تهل علينا ذكرى غالية على قلب كل مصري، ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو ؛ تلك الثورة التي ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن.



وقال جبالى إن ثورة الثلاثين من يونيو قد غيرت مجرى التاريخ المصري الحديث، وخلقت مسارًا جديدًا للعمل الوطني، بعد الإطاحة بحكم جماعة إرهابية، أرادت اختطاف الدولة ومؤسساتها؛ فتحية لهذا الشعب العظيم الذي طالما تحمل تبعات بناء الدولة الحديثة، عن وعي وإدراك منه بأهمية الارتقاء بالدولة، في ظل متغيرات دولية وإقليمية شديدة التعقيد.