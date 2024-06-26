"أخوات للأبد".. تعاون بين الإسماعيلي والمصري قبل "ديربي القناة" في الدوري

يستعد فريقا الإسماعيلي والمصري البورسعيدي، لخوض مباراتهما المقرر لها غدا، الخميس، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وقرر الناديان التعاون في المباراة من أجل توجيه رسالة للجماهير، خاصة أن المنافسة بين الناديين تنتهي داخل الملعب فقط، حيث أطلقا حملة بعنوان "أخوات للأبد".

ونشر الناديان عبر حساباتهما الرسمية، بوستر بعنوان: "أخوات للأبد .. خط واحد يربطنا"، في تعاون إعلامي مثمر، بين الناديين من أجل توجيه رسالة للجميع أن المنافسة الشريفة تكون داخل المستطيل الأخضر، وأن تجاوز الخلافات الطارئة والحفاظ على العلاقات الراسخة بين الناديين وجماهيرهما هو الهدف النبيل الذي يمكن تحقيقه من خلال تلك الوسائل.

ويمتلك المصري 42 نقطة يحتل بها المركز الثالث في جدول الدوري الممتاز، بينما يأتي الإسماعيلي في المركز الـ12 برصيد 31 نقطة.