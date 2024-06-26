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الأربعاء 26 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

وزير الرياضة يوجه الشكر للأندية المصرية لوقوفها خلف المنتخب الأولمبي

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
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اجتمع اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم  جمال علام والنائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة ومحمد يحي رئيس الشركة المتحدة للرياضة بحضور المدير الفني للمنتخب الاولمبي البرازيلي روجيرو ميكالي.

واكد وزير الشباب والرياضة ضرورة الدعم الكامل للمنتخب الاولمبي ومتطلباته خلال الفترة المقبلة التى تسبق انطلاق اولمبياد باريس 2024.

ووجه الوزير الشكر للأندية المصرية لمساعدة المنتخب الاولمبي خلال الفترة  القادمة ، والتي يتخللها المعسكر والذي يبدأ من ٥ يوليو المقبل ببرج العرب قبل التوجه الي ياريس لخوض مباراتان تجريبيتان علما بان السفر بطائرة خاصة مساء أو فجر ١٣ يوليو.

كما تطرق اللقاء إلى دراسة كيفية وضع خطة واضحة للموسم القادم والمواسم التالية له والتي يتخللها بطولة كأس الامم الافريقية ٢٠٢٥ وبطولة كاس العالم ٢٠٢٦  وكيفية الربط بين متطلبات المنتخبات المصرية. والمنافسات المحلية المختلفة.

الأمر الذى يستلزم التوافق التام بين الرابطة والاتحاد.  وايضا  تغيير وتطوير خطط العمل بنظام المسابقات وفقا لدور كل هيئة ونظام المسابقات وتطويره بما يصب فى صالح منظومة كرة القدم المصرية.

وزير الرياضة المنتخب الأولمبي المدير الفني للمنتخب الاولمبي احمد محمدي