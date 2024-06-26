المجر تعرقل إصدار بيان أوروبي يدين حجب روسيا 81 وسيلة إعلام

عرقلت المجر اليوم الأربعاء محاولة الاتحاد الأوروبي لإصدار بيان يدين قرار روسيا حجب 81 وسيلة إعلام أوروبية.

وذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية أن المجر عرقلت محاولة الاتحاد الأوروبي ما اضطر ممثل السياسة الخارجية للتكتل جوزيب بوريل إلى إصدار بيان فردي، لافتة إلى أنه يجب موافقة كافة الدول أعضاء الاتحاد على البيانات المتعلقة بالسياسة الخارجية.

وقال بوريل في بيانه إن "الحجب الروسي يصعب الوصول إلى مصادر معلومات حرة ونزيهة في ظل الرقابة الروسية على وسائل الإعلام"، مضيفا أن العقوبات التي فرضت على وسائل إعلام روسية الشهر الماضي ستظل كما هي.