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الأربعاء 26 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

يورو 2024.. تشكيل هجومى لـ أوكرانيا أمام بلجيكا

اوكرانيا
اوكرانيا
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أعلن سيرغي ريبروف المدير الفنى لمنتخب أوكرانيا، وذلك بعد قليل لمواجهة نظيره بلجيكا، وذلك بعد قليل على ملعب "إم إتش بي أرينا"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".
وجاء تشكيل منتخب أوكرانيا كالتالى:
حراسة المرمى: أناتولي تروبين.
خط الدفاع: اولكسندر تيمشيك، إيليا زبرني، أولكسندر سفاتوك، ميكولا ماتفيينكو، فيتالي ميكولينكو.
خط الوسط: ميكولا شابارينكو، فولوديمير برازكو، جيورجي سوداكوف.
خط الهجوم: رومان ياريمتشيوك، أرتيم دوفبيك.
ويبحث كل فريق عن حصد الثلاث نقاط من أجل ضمان التأهل والأبتعاد عن الحساب التعقيدى، خاصة وأن كل منتخبات المجموعة الخامسة رصيدهم ثلاث نقاط، إلا ان فارق الأهداف وضع المنتخب البلجيكى فى الوصافة، بينما جاء منتخب أوكرانيا فى المركز الرابع.

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