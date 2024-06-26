رئيس مدينة دمنهور يتفقد أعمال رصف منطقة أرض نصره وتجميل شارع الجيش

تفقد محمد كچك، رئيس مركز ومدينة دمنهور، اليوم الأربعاء، أعمال استكمال رصف عدد من شوارع منطقة أرض نصره بحي شبرا بمدينة دمنهور، في إطار جهود محافظة البحيرة لمتابعة المشروعات الجارية وسرعة الإنتهاء من أعمال رصف الطرق.

وتفقد أعمال وضع طبقة النهائية للأسفلت، بعد الانتهاء من أعمال تركيب صفايات المطر ورفع مطابق الصرف الصحي وتجديد الأرصفة .

وتفقد رئيس المدينة، أعمال الرصف الجارية خلف الجدارية على مدخل دمنهور ، ووجه بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف بالطرق المدرجة بالخطة الاستثمارية، تيسيرا على المواطنين وتسهيلاً للحركة المرورية، تأتي تلك الأعمال ضمن جهود الدولة لرفع كفاءة الطرق، لتيسير حركة المرور للسيارات والمواطنين .

كما تفقد رئيس المدينة، أعمال إنشاء أحواض الزهور بشارع الجيش، ضمن المبادرة الرئاسية" 100 مليون شجرة، والتي تسهم في زيادة المسطحات الخضراء، لتصبح متنفسا طبيعيا للمواطنين.