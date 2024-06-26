البطريرك المسكوني يزور دير العذراء بفاناروميني ليفكادا

ترأس رئيس أساقفة القسطنطينية روما الجديدة والبطريرك المسكوني برثلماوس الاول الذي يزور مدينة ليفكادا ، القداس الإلهي للاحتفال بعيد الشفيعة ومحافظة الجزيرة والدة الإله الكلية القداسة بيفانيرومينيس، في كنيسة الدير المقدس التي تحمل الاسم نفسه.

بمشاركة متروبوليت مونيمفاسيا وإسبرطة المطران إفستاثيو ممثل ورئيس أساقفة أثينا وسائر اليونان إيرونيموس الثاني ، والمطران يوسف متروبوليت برويكونيسوس، والمطران كالينيكوس متروبوليت أرتيس، والمطران بانتيليمونوس متروبوليت مارونيا وكوموتيني.

كما شارك الأرشمندريت نيكيفوروس رئيس الدير .

وحضور راعي الابرشية متروبوليت ليفكادا وإيثاكا المطران ثيوفيلوس، ومتروبوليت ديركو المطران أبوستولوس، ومطران نيكوبوليس وبريفيزا المتروبوليت كريسوستوموس، أسقف تاناغرا أبوستولوس، رؤساء الأديرة المقدسة مع الاعضاء الاخري والنائبة وزير التعليم والشؤون الدينية السيدة زيتا ماكري، كممثلة الحكومة، أعضاء الحكومة، عضو برلمان ليفكاداس إديم.

والسيد أثناسيوس كافاداس، الحاكم الإقليمي لجزر البحر الأيوني إديم. السيد يوانيس تريبيكليس، وعمدة ليفكادا السيد زينوفون فيرجينيس، وممثلو الجيش والشرطة وسلطات الموانئ، وعدد كبير من المؤمنين من ليفكادا والحجاج من المناطق المجاورة.

وخاطب البطريرك بكلمات دافئة من قبل مطران ليفكادا وإيثاكا، ثم رد البطريرك المسكوني الذي أكد، من بين أمور أخرى، على ما يلي:

شفيعة ليفكادا، التي استضافتنا في ديار سمينيو المقدسة ومن عرشها إلى ديبوزيتون" الأكثر قداسة، فهي تمنحنا بغزارة حلاوة الحب الأمومي فلتكن الجنية حكاية والله يقويها!

نتقدم بأحضاننا وتحياتنا القلبية إلى أخينا العزيز ، صاحب الغبطة رئيس أساقفة أثينا وسائر اليونان، إيرونيموس، وفي موضع آخر من كلمته أكد:

"فيما يتعلق بهذا الدير المقدس، فإننا نشاهد بإعجاب العمل الروحي الغني والمتعدد الأبعاد الذي يتم تنفيذه في عهد مؤسسه الجديد، وفي أيام رئيسه أعاد الدير، بعد انكماش مؤلم طويل، اكتشاف مجده وإشراقه القديم، باعتباره بلاديوم تقوى الشعب الليفكاديني الفلسفي، وأصبح برونزية الفضيلة ومنارة روحية. ليس فقط بالنسبة لليفكادا والجزر والبلاد المحيطة بها، ولكن أيضًا إلى ما هو أبعد منها! نهنئكم من كل قلبنا، ونمتلئ بالعديد من التمنيات والبركات، على أمل أن يكون هناك المزيد في المستقبل أيضًا!

أشكركم جزيل الشكر، الأخ المتروبوليت السيد ثيوفيلوس، وسيادة أستاذ اللاهوت السيد نيكيفورس، على الترحيب اللطيف والأسباب الحارة لخطاباتكم.

ويرافق قداسته في زيارته الرسمية إلى ليفكادا المطارنة ديركا أبوستولوس، يوسف برويكونيسوس، بندلايمون من مارونيا وكوموتيني، الأرشمندريت بوسبوريوس، السكرتير العام للمجمع المقدس، الارشمندريت اتيوس، مدير المكتب البطريركي الخاص، الشماس كالينيكوس الشماس السيد إفلوجيوس تساتساس الأتيمول. السيد قسطنطين ديليكوستانيس الأستاذ مدير المكتب البطريركي الأول . السيد نيكولاوس جورجيوس باباخريستو، مدير مكتب الصحافة والإعلام في البطريركية المسكونية، والأونرابل. السيد ثيميستوكليس كارانيكولاس، الرسمي البطريركي.