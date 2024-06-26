باستاد 30 يونيو.. محمد حماقى يحيى حفل "ليالى مصر" الجمعة

يحيي النجم محمد حماقي ، حفلا غنائيا ضخما ضمن فعاليات مشروع "ليالي مصر" الغنائية، وذلك في استاد الدفاع الجوي – استاد 30 يونيو - بالقاهرة الجديدة، يوم الجمعة المقبل، الموافق 28 يونيو الجاري.

ومن المقرر أن يقدم محمد حماقي باقة من أجمل أغنياته المحببة لدى الجمهور.

ويأتي الحفل ضمن فعاليات مشروع "ليالي مصر"، الذي تقدمه شركتا المتحدة برودكشن وتذكرتي، برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مشروع "ليالي مصر" يشمل عددا كبيرا من الحفلات الغنائية الضخمة يحييها ألمع نجوم مصر والعالم العربي في عدد من المحافظات.

وتأتي ليالي مصر في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للحفاظ على الريادة المصرية في الفن والثقافة وتوسيع قاعد الترفيه لتصل لكل ربوع مصر إلي جانب الترويج للكثير من المحافظات كمقاصد للسياحة الداخلية من خلال تنظيم الحفلات فيها.