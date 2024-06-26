الصليب الأحمر يؤكد أهمية التعاون بين هيئات العمل الإنساني لخدمة اللاجئين والنازحين

أكدت نائب رئيس الاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر لمنطقة آسيا ودول المحيط الهادي الأمين العام للهلال الأحمر الكويتي مها البرجس اليوم الأربعاء أهمية التعاون بين الجمعيات والهيئات التي تعنى بالعمل الإنساني بما يخدم الشعوب لاسيما في الوضع الراهن في قطاع غزة الذي خلف عددا كبيرا من الشهداء والنازحين واللاجئين وهو وضع إنساني غير مسبوق بالمنطقة.

جاء ذلك في كلمة وجهتها البرجس عبر تقنية الفيديو كونفرانس إلى اجتماعات الهيئة العامة للمنظمة العربية للصليب والهلال الأحمر في دورتها الـ48 التي تنظمها المنظمة العربية للهلال والصليب الأحمر والتي انطلقت اليوم في العاصمة السورية دمشق.

وأبدت البرجس حرص الاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر الدائم على المساهمة في مختلف الجهود والمحافل المعنية بمعالجة الأزمات الإنسانية والقضايا التنموية على الصعيدين الإقليمي والدولي..مشيرة إلى امتداد الكوارث الإنسانية التي تعاني من العديد من الدول لاسيما في سوريا والعراق وتبعات الكوارث الإنسانية في كل من المغرب وليبيا والسودان بالإضافة إلى الملفات المهمة الممتدة كأزمات المناخ والهجرة والنزوح وغيرها من الأزمات التي تعاني منها المنطقة العربية بشكل عام ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل خاص.

ولفتت إلى المعاناة الإنسانية المتفاقمة في السودان وانعكاس أزمات الجفاف والتغير المناخي على الدول الأفريقية لاسيما في الصومال..موكدة أهمية توقيت هذه الدورة في ظل تراكم الأزمات الإنسانية والصعوبات والتحديات في المنطقة بشكل خاص.

ودعت البرجس إلى الأهمية القصوى في تقوية ودعم قدرات الجمعيات الوطنية باعتبارها اللاعب الرئيسي في الميدان وجهة مساندة للسلطات في حالات الكوارث..مشيرة إلى أن الاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر يدعم جهود الجمعيات الوطنية وتطويرها وبناء قدراتها من خلال الدعم التقني والفني.

وقالت: إن الاتحاد يمثل جميع الجمعيات الوطنية الأعضاء من خلال منابر الدبلوماسية العالمية وكذلك من خلال منابر الإعلام المتنوعة بهدف نقل صورة واضحة وصادقة لما تعانيه الشعوب والمجتمعات من مآس إنسانية تصل وتؤثر في دوائر صنع القرار عالميا وتساهم في ضبط بوصلة المانحين والشركاء نحو الاحتياجات الحقيقية للمجتمعات الأكثر تضررا.. مضيفة:أن نجاح مهمتنا كاتحاد دولي وحركة دولية هو مجموع نجاح لجمعياتنا الوطنية، التي تقدم أقصى ما تستطيع لتخفيف المعاناة الإنسانية عن المتضررين من الأزمات والكوارث.

وتقدمت البرجس بأحر التعازي للأرواح الغالية التي فقدت من عاملين ومتطوعين..مشيدة بالتميز الإنساني الذي يشهده منتسبو الجمعيات الوطنية في الميدان.

وأفادت الأمين العام للهلال الأحمر الكويتي بأن الاجتماع الذي انطلق اليوم ناقش تطورات الأوضاع الإنسانية في الدول التي تشهد أزمات إنسانية للعمل على توفير المساعدات الإنسانية والإغاثية لهم عبر الشركاء في العمل الإنساني..مشيرة إلى أن الاجتماع ناقش كذلك الأوضاع الإنسانية في كل من فلسطين والصومال وسوريا واليمن وليبيا وجزر القمر والسودان..مؤكدة أهمية توحيد وتبادل الأفكار والآراء حول المواضيع الجوهرية التي تهم العمل الإنساني بصورة عامة والوطن العربي بصفة خاصة.

وأوضحت أن الاجتماع ناقش أيضا موضوع صندوق الطوارئ ومعايير الترشح للمناصب الدولية ولجنة النظام الداخلي والأساسي للمنظمة إضافة إلى التقارير المالية والحساب الختامي لعام 2022 وميزانية 2023 للأمانة العامة للمنظمة.