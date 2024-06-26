موسكو تحذر كييف من تداعيات أي هجوم مضاد

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن أي هجوم أوكراني جديد مضاد؛ يمكن أن يؤدي لتداعيات أسوأ بكثير على كييف من الهجوم المضاد الذي تم إفشاله الصيف الماضي.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا - في تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إن الأنباء تظهر أن "نظام كييف" يخطط لشن هجوم مضاد جديد خلال يوليو المقبل، مشيرة إلى أن كييف تتجاهل أن تداعيات هذا الهجوم ستكون أسوأ بكثير من خسائرها الفادحة خلال المغامرة المماثلة الصيف الماضي.

وفي السياق، أعلنت سلطات دونيتسك مقتل 3 مدنيين واصابة 9 آخرين بينهم طفل جراء قصف أوكراني على المدينة.

فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم، مواصلة تقدم قواتها على جميع محاور القتال، حيث كبدت القوات الأوكرانية خسائر 1815 عسكريا خلال الساعات الماضية، فضلا عن تدمير 3 راجمات صواريخ من طراز هيمارس الأمريكية الصنع والقضاء على مشغليها من الخبراء الأجانب وتدمير 8 مستودعات للذخيرة ومركز لإنتاج المسيرات وإسقاط 76 مسيرة اوكرانية على محاور القتال.