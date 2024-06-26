يورو 2024.. لوكاكو يقود هجوم منتخب بلجيكا أمام أوكرانيا

أعلن دومينيكو تيديسكو، المدير الفني لمنتخب بلجيكا، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة أوكرانيا، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة يورو 2024.

يواجه منتخب بلجيكا، اليوم الأربعاء، أوكرانيا على ملعب إم إتش بي أرينا، في لقاء ينطلق في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود روميلو لوكاكو هجوم منتخب بلجيكا أمام أوكرانيا، ويعاونه جيريمي دوكو وليوناردو تروسارد، وبدعم هجومي من كيفين دي بروين.

يحتل منتخب بلجيكا وصافة جدول ترتيب المجموعة الخامسة من مجموعات يورو 2024 برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن رومانيا المتصدر، بينما منتخب أوكرانيا في المركز الرابع بـ3 نقاط أيضًا.

تقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وتستمر حتى 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

تشكيل منتخب بلجيكا لمواجهة أوكرانيا

حراسة المرمى: كاستيلس

خط الدفاع: كاستاني - فايس - فيرتونخين - ثيات

خط الوسط: يوري تيليمانس - أونانا - كيفين دي بروين

وفي الهجوم: جيريمي دوكو - روميلو لوكاكو - ليوناردو تروسارد.