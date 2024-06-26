الليلة.. مهرجان موازين يتزين بحفل غنائي لـ مروان خوري

يقدم المطرب اللبناني مروان خورى، مساء اليوم الأربعاء، حفلاً غنائياً في مهرجان موازين بالمغرب.

ومن المقرر أن يطرب جمهوره خلال الحفل بباقة مميزة من أشهر أغنياته الرومانسية المحببة.

وكان قد أحيا النجم اللبناني مروان خورى، حفلاً غنائيًا فبراير الماضى في أربيل بالعراق.

كما طرح “خورى”، أحدث أغانيه والتي تحمل اسم "أنت كما أنت" على موقع يوتيوب، وهى من ألحانه وكلمات سلامة خلفان، توزيع موسيقى أليكساندر ميساكيان، وميكساج وماستر داني خورى.

مروان خورى هو مطرب وملحن ومؤلف لبناني، قام بتأليف وتلحين العديد من الأغنيات لكبار الفنانين منهم ماجدة الرومي، فضل شاكر، عبد المجيد عبدالله ، وأصالة.