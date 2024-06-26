بسبب ماس كهربائي.. اندلاع حريق فى شقة بالفيوم

تمكن رجال الحماية المدنية وسيارات الإطفاء، من السيطرة على حريق نشب بإحدي الشقق السكنية بأحد الأبراج بمنطقة دله بمحافظة الفيوم، بسبب ماس كهربائي دون وقوع خسائر في الأرواح.





تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة، باندلاع حريق هائل في شقة سكنية بحي دله، فيما انتقلت قوات الحماية المدنية، وتبينّ نشوب الحريق في احدي الشقق السكنية بالدور الاول بالبرج.



وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد النيران والسيطرة على الحريق.

كما تبين أن سبب الحريق ماس كهربائي أمسك بفرش الشقة وتم الإطفاء والتبريد ولا يوجد أى إصابات أو خسائر في الأرواح وأسفر الحريق عن احتراق بعض محتويات الشقة.

وتحرر المحضر اللازم وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيق حيال الحريق وظروفه وملابساته.