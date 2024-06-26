ads
الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

الأحد.. احتفالية الإنتاج الثقافي بذكرى ثورة 30 يونيو في الهناجر

المطربة آية عبدالله
المطربة آية عبدالله
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يحيى قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، حفلا فنيا فى التاسعة من مساء الأحد المقبل، الموافق 30 يونيو الجارى، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، وذلك ضمن برنامج احتفالات وزارة الثقافة بذكرى ثورة ٣٠ يونيو.

وتشدو الفنانة آية عبدالله إحدى الفائزات فى الدورات السابقة من مسابقة "أنا المصرى" للأغنية الوطنية للشباب، التى ينظمها قطاع شئون الإنتاج الثقافى، بمصاحبة فرقتها الموسيقية بباقة من أشهر الأغانى الوطنية لكبار نجوم الطرب فى مصر .

يشار إلى أن قطاع شئون الإنتاج الثقافى، يحرص دائما على إقامة الحفلات الفنية فى الأعياد والمناسبات الوطنية مثل ذكرى "نصر السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان وثورة ٣٠ يونيو وثورة ٢٣ يوليو" وغيرها من المناسبات الوطنية .

اية عبدالله ساحة مركز الهناجر للفنون ذكرى ثورة ٣٠ يونيو