الأحد.. احتفالية الإنتاج الثقافي بذكرى ثورة 30 يونيو في الهناجر

يحيى قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، حفلا فنيا فى التاسعة من مساء الأحد المقبل، الموافق 30 يونيو الجارى، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، وذلك ضمن برنامج احتفالات وزارة الثقافة بذكرى ثورة ٣٠ يونيو.

وتشدو الفنانة آية عبدالله إحدى الفائزات فى الدورات السابقة من مسابقة "أنا المصرى" للأغنية الوطنية للشباب، التى ينظمها قطاع شئون الإنتاج الثقافى، بمصاحبة فرقتها الموسيقية بباقة من أشهر الأغانى الوطنية لكبار نجوم الطرب فى مصر .

يشار إلى أن قطاع شئون الإنتاج الثقافى، يحرص دائما على إقامة الحفلات الفنية فى الأعياد والمناسبات الوطنية مثل ذكرى "نصر السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان وثورة ٣٠ يونيو وثورة ٢٣ يوليو" وغيرها من المناسبات الوطنية .