مجلس جامعة طنطا يستعرض إنجازات الجامعة خلال 4 سنوات

استعرض مجلس جامعة طنطا اليوم خلال انعقاده برئاسة الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة تقارير بالإنجازات التي تمت خلال الفترة بين عامي 2020 حتى 2024 حيث قدم الدكتور أحمد أبو السعادات مدير المركز الإعلامي بالجامعة عرضا تقديميا عن الاطار الفكري المنهجي لمحاور التطوير والانجاز بالجامعة والمتوافقة مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ورؤية مصر 2030 وما تم من الإنجازات في مجالات تطوير العملية التعليمية والبحث العلمي والخدمات المجتمعية ودعم المبادرات القومية والرئاسية التي تستهدف بناء الإنسان وتحقيق الحياة الكريمة ودعم الوعي القومي وتطوير منظومة الخدمات الطبية والمستشفيات الجامعية وتطوير البنية التحتية ومضاعفة القدرات الالكترونية وبناء المنشآت الجامعية بالإضافة إلى تنمية وتعظيم الموارد الذاتية للجامعة من أنشطة المراكز والوحدات الاقتصادية ذات الطابع الخاص وتضاعف عدد الطلاب الوافدين الدارسين بالكليات والبرامج.

أوضحت الدكتورة دينا عبد الهادي المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للأداء المؤسسي خلال عرضها التقديمي عن التصنيف الدولي للجامعة أن كافة أعمال التطوير والانجاز بالمحاور الاستراتيجية للجامعة انعكست على تحسين التصنيف الدولي والظهور لأول مرة في العديد من التصنيفات الدولية مثل تصنيف QS لأربع سنوات متتالية وتصنيف التايمز وتصنيف شنغهاي وجاء ذلك نتاجا للعديد من الإجراءات والآليات التنفيذية التي تمت في إطار منهجي وبمنظور استراتيجي شامل وطبقا لخطة الجامعة الاستراتيجية.

وأضاف الدكتور حسنى دوير مدير مركز البحوث والاستشارات الهندسية أن الجامعة شهدت ثورة إنشائية خلال الأربع أعوام الماضية شملت إنشاء وتجهيز عدد من المنشآت الجامعية في قطاعات الخدمات الطلابية والخدمات الطبية من بينها كلية الفنون التطبيقية ومراكز رعاية ودعم الموهوبين وريادة الأعمال وزيادة الطاقة الاستيعابية للفراغات التعليمية ومبنى الدراسات العليا بكلية الحقوق ومبنى كلية الآداب الجديد ومبنى الصناعات الغذائية ومبنى الخدمات الطلابية بمجمع سبرباي ومبنى الامتحانات الالكترونية الجاري الانتهاء منه ومستشفى الجراحات الجديد ومستشفى جراحات الكلى والانتهاء من الاساسات بمستشفى 900900 التعليمي بمدينة المحلة الكبرى وجاري الانتهاء من مستشفى الطوارئ الجديد ومستشفى السكتة الدماغية بالإضافة الى أعمال التطوير والترميم والكفاءة بالعديد من المباني والمنشآت الجامعية بإجمالي تكلفة منصرفة تتعدى 3 مليارات جنيه.



جاء ذلك خلال الانعقاد الدوري لمجلس جامعة طنطا برئاسة الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، والدكتور فؤاد هراس رئيس جامعة طنطا الأسبق، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والمستشار خيري عمارة المستشار القانوني للجامعة، وعمداء الكليات، والمحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة.