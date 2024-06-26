السكرتير المساعد بالبحيرة يبحث استعدادات تنفيذ الموجة الـ23 لإزالة التعديات

عقد كامل غطاس، السكرتير العام المساعد بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، اجتماعاً لمناقشة الإستعدادات لتنفيذ الموجة الـ 23 لإزالة التعديات علي الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة وكذا إزالة التعديات بالبناء علي الأراضي الزراعية الخاصة، رؤساء الوحدات المحلية، مدحت الشرمة، مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالمتابعة المستمرة لإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء للحفاظ على الرقعة الزراعية، وكذا التعاون والتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية والأجهزة التنفيذية والأمنية والوحدات المحلية للإعداد والتجهيز لانطلاق الموجة الـ ٢٢ لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة.

واستعرض السكرتير العام المساعد، كتابى وزارة التنمية المحلية ( الادارة العامة للازمات والكوارث والحد من المخاطر ) بشأن مقترح تنفيذ الازالات بالموجة (23) الخاصة بازالة التعديات على أراضي أملاك الدولة كأولوية أولى وكذا ازالة التعديات على الاراضى الزراعية الخاصة ومناقشة التوقيتات للموجة "23".

الإستعداد للموجة الـ 23 لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

أشاد السكرتير العام المساعد بدور وزارة الداخلية والقيادات الامنية الموجوده بالمحافظة لتأمين تنفيذ قرارات الازالة، موجهًا بالتأكيد على التعاون التام من مديريات الامن لتامين حملات الازالة على مستوى المحافظة و عدم ازالة حالات التعدى المأهولة بالسكان كما يتم إدارج التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية الخاصة ضمن الموجة 23 ، والتأكيد على جميع جهات الولاية لتحديد حالات الإزالة المطلوب تنفيذها خلال الموجة والتنسيق مع مراكز الشرطة وارسال قرارات الإزالة بصورة سليمة بعد تحديثها، والتنبيه على الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وجهات الولاية بتسجيل بيانات الازالة " بالكارت الذهبي" لكل حالة على حدى ومرفق به قرار الازالة محضر المخالفة بالاحداثيات ورسم القطع (kmz polygon فور تنفيذ قرارات الازالة يومياً .

كما شدد كامل غطاس على توثيق الإزالة بالتصوير قبل واثناء وبعد الازالة فور بدء الحملة ويتم ارسال بيان يومى، وبعد المناقشة تم الاتفاق على تكليف جهات الولايات ( الرى - الصرف - الاثار - الثروة السمكية - السكة الحديد - هيئة الطرق والكباري - حماية النيل - قطاع الاعمال - الزراعة - الأبنية التعليمية - الطرق والنقل )، التنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة لاعداد كشوف حصر بالمتعدين وقرارات الازالة الصادرة لهم وتصنيفها الى ( بسيطة - متوسطة ) مع اعطاء اسبقية أولى لتنفيذ الحالات البسيطة ) تشوينات - أسوار - ملاعب - ردم - مخازن - جراجات - كازينوهات - محلات طعام - كافتيريات - عائمات - نوادي نهرية ) والحالات المتوسطة ( مباني سكنية غير مأهولة بالسكان ولا يوجد مرافق - اعمدة خرسانية )، التأكيد على استمرار تصویر ای ازالات ( فيديو / فوتوغرافي و توفير معدات الإزالة اللازمة بمعرفة الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة ويتم مخاطبةجهات الولاية لسداد تكاليف أعمال الإزالة وكذا تكليف الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بالمحافظة.

ووجه السكرتير العام المساعد، بتسليم صورة من قرارات الإزالة المطلوب تنفيذها على أملاك الدولة (نسخة الكترونية (CD )‏ الى مديرية آمن البحيرة وصورة من قرارات الإزالة المطلوب تنفيذها على أملاك الدولة (نسخة الكترونية (CD)‏ الى رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة.

وشدد غطاس، علي رؤساء الوحدات المحلية بالإنتهاء من جميع الحالات ( البسيطة والمتوسطة ) خلال الموجة (23) و ازالالة التعديات على أراضي املاك الدولة وكشوف قرارات الازالة وبالاخص ولاية الموارد المائية والرى مع تواجد ممثلى عن جهات الولاية فى أماكن الازالات والتنسيق مع الوحدات المحلية.