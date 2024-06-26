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الأربعاء 26 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع طفلة صدمتها سيارة أثناء اللهو في الشارع بالقليوبية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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لقيت طفلة عمرها 3 سنوات مصرعها، صدمتها سيارة أثناء اللهو في الشارع بقرية عرب الحصوة دائرة مركز شرطة طوخ في محافظة القليوبية، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام، وجرى ضبط السيارة وقائدها وجرى دفن الجثة.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ يفيد ورود بلاغ بمصرع طفلة أسفل عجلات إحدى السيارات في قرية عرب الحصوة.

انتقلت قوة أمنية وتبين مصرع طفلة تدعى "فاطمة ع ع" 3 سنوات صدمتها سيارة أثناء اللهو في الشارع، وجرى نقلها للمستشفى وضبط السيارة وقائدها ونقل الطفلة للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

أمن القليوبية محافظة القليوبية مصرع طفلة صدمتها سيارة مستشفى شبين القناطر مديرية أمن القليوبية