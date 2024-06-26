الآثار تصدر بيانًا لتوضيح حقيقة تصوير "فيديو كليب" بقصر البارون

أصدرت وزارة السياحة والآثار بيانًا صحفيًا منذ قليل بشأن الفيديوهات والصور المتداولة حول تصوير فيديو كليب أمام الواجهة الرئيسية لقصر البارون إمبان.

وجاء البيان كالتالي:

“ردا على ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي من صور فوتوغرافية لتصوير أغنية استعراضية ”فيديو كليب"، تظهر بخلفيتها الواجهة الرئيسية لقصر البارون إمبان بحي مصر الجديدة، أكد الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بأن ما تم تداوله عار تمامًا من الصحة، وإنه لم يتم تصوير هذه الأغنية الاستعراضية داخل قصر البارون إمبان، وأن الواجهة التي ظهرت بالعمل الاستعراضي كخلفية ليست الواجهة الأصلية للقصر كما أُشيع، وإنما ديكور مقلد لواجهة القصر قام بتصنيعها القائمين على تصوير العمل الاستعراضي".

وقال رئيس قطاع الآثار الإسلامية في البيان، "إن أي تصوير يتم داخل المواقع الأثرية والمتاحف يكون من خلال تصريح مسبق من القطاع المختص، ووفقا للوائح والقوانين المنظمة لهذا الشأن.

واختتم البيان: “يهيب المجلس الأعلى للآثار وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بعدم الانصياع وراء الشائعات وتحري الدقة والموضوعية والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب المواطنين والبلبلة، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يرجى زيارة الموقع الرسمي للوزارة”.