يورو 2024.. نجم منتخب المجر يغادر المستشفى بعد نجاح عملية الوجه

أعلن الاتحاد المجرى لكرة القدم، عن خروج بارناباس فارجا نجم المنتخب من المستشفى بعد خضوعه لعملية جراحية في الوجه، بعد الإصابة التى تعرض لها أثناء مواجهة إسكتلندا، ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأوروبية 2024.



وتعرض بارناباس فارجا للإصابة نتيجة اصطدامه بحارس إسكتلندا في مباراة منتخبي البلدين في "يورو 2024" المقامة حاليًا في ألمانيا.

وقال الاتحاد المجرى لكرة القدم، فى بيان مقتضب على الحساب الرسمي للاتحاد المجري عبر منصة "إكس": "خرج بارناباس فارجا من مستشفى شتوتجارت هذا الصباح وهو يتعافى حاليًا في منزله في المجر".

وخضع بارناباس فارجا، مهاجم منتخب المجر، أمس الأول لعملية جراحية ناجحة فى الجمجمة، عقب إصابته بعدة كسور فى الوجه وارتجاج فى المخ.