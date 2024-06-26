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الأربعاء 26 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

نائب محافظ الجيزة تتفقد المراكز التكنولوجية بالدقي والعجوزة.. اعرف السبب

جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية
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كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة القيادات التنفيذية بمتابعة انتظام العمل داخل المراكز التكنولوجية والتأكد من تقديم التسهيلات اللازمة للمواطنين لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء. 
وفي هذا الإطار تفقدت هند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة المراكز التكنولوجية في حيي الدقى و العجوزة للوقوف علي توافد المواطنين لتقديم طلبات التصالح.  
ووجهت نائب المحافظ مسئولي المراكز التكنولوجية بتقديم كافة التيسيرات للمواطنين لتقديم طلبات التصالح علي مخالفات البناء بسهوله ويسر، للإستفادة من حزمه التيسيرات المقدمة من الدولة لتوفيق أوضاعهم والدخول تحت مظلة القانون.


واشارت عبد الحليم إلى أن جميع العاملين داخل المراكز التكنولوجية تم تدريبهم علي مدار الشهور الماضية على آليات العمل وتطبيق القانون مؤكداً انهم يقدمون كافه أوجه الدعم لخدمة المواطنين وتسلم الطلبات دون مشقة أو تعنت لإنهاء إجراءاتهم بسهولة ويسر.
واستمعت نائب المحافظ الى عدد من المواطنين المترددين على المراكز التكنولوجية للتعرف على آراءهم وإزالة أي معوقات تواجههم.
رافق نائب المحافظ أحمد عبدالفتاح رئيس حي الدقي وياسر سامي رئيس حي العجوزة وايمن عاشور مدير الإدارة العامة للإحصاء  والتقارير الالكترونيه بالجيزة.

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