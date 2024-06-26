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الأربعاء 26 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

غدا.. ليلة من دويتوهات السينما المصرية بقصر الأمير بشتاك

ليلة من دويتوهات
ليلة من دويتوهات السينما المصرية
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يقيم بيت الغناء العربي، "قصر الأمير بشتاك"، بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الاستاذ الدكتور وليد قانوش، حفل فرقة "ليلة من دويتوهات السينما المصرية"  مع الفنانة داليا الدويني والفنان أشرف علي، في الثامنة مساء غدا (الخميس٢٧ يونيو)، بمصاحبة فرقة نجوم مصرية، بقيادة المايسترو مصطفى المهدي.

داليا الدويني واشرف علي بمصاحبه فرقة نجوم مصريه بقيادة المايسترو مصطفي مهدي 

تعد داليا الدويني واشرف علي من المطربين الأساسيين لفرقة عبد الحليم نويره للموسيقي العربية بدار الاوبرا المصريه منذ اكثر من ٢٥ عام، قدما الكثير من الحفلات الفنية علي مدار سنوات داخل مصر وخارجها، حصلا علي العديد من الجوائز وشهادات التقدير بدول عربية واوروبية

كما يشارك في الحفل كضيوف شرف مجموعة من صوليستات فرقة نجوم مصرية.

يضم برنامج الحفل تقديم أغنيات: 

(تعالي اقولك -يادي النعيم -حاجة غريبة -احتار خيالي -عايز اروح -ياسلام علي حبي وحبك -علي قد الليل ما يطول - بتسأل ليه عليا و يارايحين للنبي الغالي).

قطاع صندوق التنمية الثقافية ليلة من دويتوهات السينما المصرية فرقة نجوم مصرية الدكتور وليد قانوش المايشترو مصطفى مهدى بيت الغناء المصرى