أبرزها إنشاء كلية الإعلام.. أبرز موضوعات مجلس جامعة المنصورة لشهر يونيو

عقد مجلس جامعة المنصورة برئاسة الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة اليوم الأربعاء بجلسته رقم (612)، حيث استهل الدكتور شريف خاطر الجلسة بتوجيه الشكر والتقدير لنواب رئيس الجامعة و عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين بالجامعة على ما بذلوه من جهد لانتظام سير أعمال امتحانات نهاية العام الجامعي 2023/2024 وفقاً للجداول الزمنية.

كما تم مناقشة العديد من الموضوعات الهامة التي تهم الشأن الجامعى، من أهم ما جاء فيها مناقشة مقترح جامعة المنصورة لكيفية تعامل مصر مع دول البريكس و توجيه خطاب لأمين المجلس الأعلى للجامعات بحاجة جامعة المنصورة لإنشاء كليات “ الإعلام- الآثار- الألسن- الاقتصاد والعلوم السياسية- العلاج الطبيعي- الدراسات العليا”.

كما تم الموافقة على منح الدكتور إبراهيم محمد الشربيني عبدالحليم رئيس قسم النانو والمواد بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا- درجة الدكتوراه في العلوم (D.Sc) / الكيمياء/ الكيمياء العضوية .

ووافق المجلس على توقيع عدد من بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم وهي توقيع إتفاقية تعاون مع الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا بدولة الكويت و توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا وعقد بروتوكول تعاون بين كرسي بحث-أمراض الصوت والبلع والتخاطب قسم الأذن والأنف والحنجرة- جامعة سعود، وكلية الطب بالجامعة قسم الأذن والأنف والحنجرة- وحدة التخاطب في مجال التعاون البحثي الأكاديمي والنشر العلمي المشترك بين الطرفين و تجديد بروتوكول التعاون بين الجامعة وجامعة فرحات سطيف الجزائرية (1) لمدة خمس سنوات من 2024 حتى 2029 وتوقيع إتفاقية التعاون بين الجامعة ممثلة في كلية الطب البيطري وكلية الطب البيطري جامعة كاسيتسارت- تايلاند وتوقيع مذكرة التفاهم مع جامعة أذربيجان الطبية بأذربيجان.

وأقرّ المجلس على منح الألقاب العلمية والتعيينات (منح 7 درجة أستاذ – منح 15 درجة أستاذ مساعد) – (تعيين 14 بوظيفة مدرس - تعيين 1 بوظيفة زميل – تعيين 1 بوظيفة استشاري).

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