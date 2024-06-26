محافظ الشرقية يُكرم سكرتير عام المحافظة لبلوغه السن القانوني للمعاش

كرم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم المهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة بمنحه شعار المحافظة وشهادة تقدير ونسخة من كتاب الله لبلوغه السن القانوني للمعاش وتقديراً لما قدمه من جهد وأداء متميز لتطوير منظومة العمل خلال فترة عمله داخل أروقة الجهاز التنفيذي للمحافظة متمنياً له التوفيق في حياته الجديدة.

جاء ذلك اليوم خلال إجتماع المجلس التنفيذي برئاسة المحافظ وبحضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات والمستشار العسكري للمحافظة والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة والعقيد محمد سالم وكيل ادارة المرور والمقدم شريف عمران وكيل إدارة الحماية المدنية والمقدم رجب علي بإدارة مباحث التموين ومديري المديريات الخدمية والهيئات ، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

أكد محافظ الشرقية أن هذا التكريم يأتي ترسيخاً لقيم الوفاء والعرفان بالجميل لمن أدى دوره فى خدمة الوطن بالمواقع التنفيذية المختلفة ويؤكد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد داخل المؤسسة الواحدة لتنفيذ الخطط الإستراتيجية والتنموية لتلبية احتياجات المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم بكافة قطاعات العمل المختلفة.

وقال المحافظ باسمي وباسم أعضاء المجلس التنفيذي أتقدم بخالص الشكر والتقديم لسكرتير عام المحافظة لدوره في النهوض بمنظومة العمل داخل الجهاز الإداري خلال الفترة السابقة مما كان له عظيم الأثر في تحسين مستوى الأداء وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

ومن جانبه قدم السكرتير العام الشكر والتقدير لمحافظ الشرقية لحرصه على تكريمه اليوم خلال اجتماع المجلس التنفيذي لما قدمه من مجهودات خلال فتره عمله داخل الجهاز الإداري لمحافظة الشرقية مشيداً بالعلاقة الطيبة التي تجمع المحافظ بمرؤوسيه والتي يسودها الود والاحترام والحزم بما ينعكس على سرعة انهاء مصالح المواطنين في قطاعات العمل المختلفة.