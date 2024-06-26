ads
الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جرائم آخر الزمان.. النيابة تبدأ تحقيقاتها مع قاتل أسرته في عزبة رستم بالغربية

المتهم بقتل أسرته
المتهم بقتل أسرته في عزبة رستم بالغربية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

بدأت نيابة مركز قطور فى محافظة الغربية؛ تحقيقاتها مع المتهم بقتل والدته وشقيقه وشقيقته ذبـ حا وإضرام النار بجثثهم داخل منزلهم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بكفرالشيخ بعد جهود مكثفة من البحث، من ضبط الشاب المتورط في ارتكاب جريمة بشعة بعزبة رستم التابعة لمركز قطور بالغربية بعد عدة أيام من هروبه، حيث ذبـ ح والدته وشقيقه وشقيقته وأضرم النار في جثثهم داخل منزلهم.

كانت النيابة طلبت سرعة إجراء تحريات المباحث حول الجريمة ومعرفة سببها وملابساتها وتشريح الجثث.

جريمة أسرية مروعة في قطور

كان مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة قطور، بورود بلاغا من الأهالي، بمقتل 3 أفراد من أسرة واحدة، داخل منزلهم بعزبة رستم التابعة لقرية الشين بمركز  قطور.؛وانتقلت المباحث الجنائية لمكان الحادث، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، قيام شاب يدعي "محمد. ا" بذبـ ح والدته وشقيقه وشقيقته، وأضرم النيران بجثثهم.

وكثفت الأجهزة جهودها  وتم ضبط المتهم الهارب بعد ارتكاب الجريمة بعدة أيام، فى بلطيم بمحافظة كفرالشيخ، وتشير التحريات الأولية إلى أن المتهم يعانى من اضطرابات نفسية.

جريمة اسرية جرائم أسرية عزبة رستم جريمة عزبة رستم اضطرابات نفسية نيابة مركز قطور محافظة الغربية جريمة قتل