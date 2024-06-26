جرائم آخر الزمان.. النيابة تبدأ تحقيقاتها مع قاتل أسرته في عزبة رستم بالغربية

بدأت نيابة مركز قطور فى محافظة الغربية؛ تحقيقاتها مع المتهم بقتل والدته وشقيقه وشقيقته ذبـ حا وإضرام النار بجثثهم داخل منزلهم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بكفرالشيخ بعد جهود مكثفة من البحث، من ضبط الشاب المتورط في ارتكاب جريمة بشعة بعزبة رستم التابعة لمركز قطور بالغربية بعد عدة أيام من هروبه، حيث ذبـ ح والدته وشقيقه وشقيقته وأضرم النار في جثثهم داخل منزلهم.

كانت النيابة طلبت سرعة إجراء تحريات المباحث حول الجريمة ومعرفة سببها وملابساتها وتشريح الجثث.

جريمة أسرية مروعة في قطور

كان مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة قطور، بورود بلاغا من الأهالي، بمقتل 3 أفراد من أسرة واحدة، داخل منزلهم بعزبة رستم التابعة لقرية الشين بمركز قطور.؛وانتقلت المباحث الجنائية لمكان الحادث، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، قيام شاب يدعي "محمد. ا" بذبـ ح والدته وشقيقه وشقيقته، وأضرم النيران بجثثهم.

وكثفت الأجهزة جهودها وتم ضبط المتهم الهارب بعد ارتكاب الجريمة بعدة أيام، فى بلطيم بمحافظة كفرالشيخ، وتشير التحريات الأولية إلى أن المتهم يعانى من اضطرابات نفسية.