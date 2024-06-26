ماجد المهندس يطرح أغنية «لو زعلان» من فيلم «جوازة توكسيك»

أطلق النجم ماجد المهندس أحدث أعماله الغنائية باسم «لو زعلان» عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب وعلى المنصات الرقمية المختلفة.

أغنية “لو زعلان” هي الأغنية الدعائية لفيلم «جوازة توكسيك» بطولة النجمة ليلى علوي وعدد كبير من النجوم تمهيدًا لعرضه بالسينمات مطلع يوليو القادم.

أغنية «لو زعلان» من كلمات الشاعر الغنائي محمد البوغه، ومن ألحان محمود الخيامي وتوزيع طارق عبد الجابر وتسجيل صوت ماجد مهندس عمر صلاح وجيتار مصطفي نصر وطبلة أحمد عيادي وأكورديون وائل النجار وصولو كيبورد محمود شاهي وتسجيل ياسر أنور استوديو 5 ومن إنتاج محمد حامد وتوزيع "ورنر ميوزك".

وهي التجربة الأولى للمهندس باللهجة المصرية في فيلم سينمائي.

وتقول كلمات الأغنية:

"قولوله لو زعلان

البحر أهو مليان

يشرب على قد ما يقدر منه عشان مش ناقصه جنان



قولوله دلعه ده زاد

غاوى ليه دلع عناد

فى دلع يتحب وغيره بجد يا ناس يتفاتله بلاد





يبعد على قد ما يقدر الف سلامه مش هسأل فيه

يزعل ويجيب ناس تزعل ده الواحد فى اللى مكفيه

الباب مفتوح .. ع البحرى يروح وانا عمرى ما هجرى وراه

زمن الحنيه خلاص كده فات وانتهى وقفلنا عليه







الحلو لو عشمان

أجى احايله زى زمان

لأ مش ده العادى مش هفضل ادادى

ع الفاضى وع المليان





لو دلعى ليه قواه

يبقى الدلع ننساه

أصل انا علشان دلعته زمان

عجبه الحال واستحلاه".







«جوازة توكسيك» فيلم كوميدي من بطولة النجمة ليلى علوي، وبمشاركة بيومي فؤاد، ومحمد أنور، وملك قورة، تامر هجرس، وهيدي كرم، والفيلم من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.



https://youtu.be/OyeLTRQthrI?si=5-glnPZ5iunlx9Rs