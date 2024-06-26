إحالة حادث وفاة طفلة بغرفة صيانة ترعة السلطاني ببني سويف إلى النيابة

أكد رئيس مدينة إهناسيا ناصر سيف غرب محافظة بني سويف، أنه بشأن غرق طفلة إثر سقوطها في غرفة صيانة ترعة السلطاني المغطاة " والتي يتم استخدامها حال حدوث انسداد في مواسير الري"، أنه فور العلم بالحادث وبتكليف من المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم تم التنسيق "عن طريق ادارة الأزمات بالوحدة المحلية" مع مديرية الري بجانب ابلاغ شرطة الانقاذ النهري، حيث تم التواجد بالموقع ، وقام الانقاذ النهري وبمعدات الوحدة المحلية ومساعدة الأهالي من سحب المياه لاستخراج جثة الطفلة.

كما تم اتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، وتحرر محضر بالحادث من خلال الشرطة، وإخطار النيابة العامة، وتم التصّريح بدفن الجثة من داخل مشرحة مستشفى إهناسيا التخصصي، بناءً على تقرير مفتش الصحة المختص، لا سيما وأنه قد تردد من خلال التحريات المبدئية أن بعض الأهالي أساءوا استخدام الغرفة وتركوا غطائها "مكشوفا " مما تسبب في وقوع هذا الحادث الأليم، وتم من خلال تكليف المحافظ باعداد مذكرة واحالتها للنيابة العامة.

وأشار رئيس المدينة إلى أنه نقل تعازي المحافظ لأسرة الطفلة ( مكة عمرها 5 سنوات )، داعيا المولى عز وجل أن يلهم والديها الصبر والسلوان، ومؤكدا لهم أن مكتبه مفتوح لهم في أي وقت.