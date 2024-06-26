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الأربعاء 26 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس تشكيل عصابي لسرقة هواتف المواطنين في الأميرية

أرشيفيه
أرشيفيه
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قررت جهات التحقيق بالقاهرة حبس  تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص4  ايام علي ذمة التحقيقات،  لقيامهم بسرقة هواتف المواطنين بأسلوب الخطف وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة.


كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بسرقة  الهواتف المحمولة وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة،  من القبض على تشكیل عصابى مكون من (4 أشخاص)، تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة هواتف المواطنین بأسلوب الخطف.

وعثر بحوزتھم على (4 ھواتف محمولة _فرد خرطوش)، واعترفوا بارتكابھم 4 وقائع سرقة ھواتف محمولة.

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