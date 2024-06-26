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الأربعاء 26 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

التكييفات تشعل حريقا في شقة على كورنيش النيل ببني سويف.. صور

الحماية المدنية تسيطر
الحماية المدنية تسيطر على الحريق
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تمكنت قوات الحماية المدنية ببني سويف من السيطرة على حريق نشب منذ قليل في إحدى الشقق السكنية بأحد الابراج على كورنيش النيل ،دون وقوع أي خسائر بشرية. 

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق شب في إحدى الشقق السكنية في أحد الأبراج السكنية على كورنيش النيل ،بسبب اشتعال التكييفات. 

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء وتم السيطرة على الحريق واخلاء الشقق السكنية ونزول الأهالى من الشقق بأوناش خاصة بهم، عن طريق رش مواد كيماوية لإخماد الحريق والدخان، وتم أيضآ  إخلاء الموظفين من إحدى البنوك أسفل البرج السكني، وجار التعامل مع الحريق الآن ووصول فرق الكهرباء والغاز للسيطرة على الحريق .
 

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