تفحم معدات ولوادر شركة رصف حكومية في حريق بالوادي الجديد.. صور

تفحمت معدات ولوادر محطة خلاطة الأسفلت التابعة لشركة النيل الحكومية، في حريق، اليوم الأربعاء، شب في المحطة بالقرب من قرية " بورسعيد" جنوب مدينة الخارجة.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من العميد مصطفى عبد الحي، مدير إدارة الحماية المدنية والإطفاء بالوادي الجديد، يفيد بنشوب حريق في محطة خلاطة الأسفلت الحكومية جنوب مدينة الخارجة.

تبين نشوب حريق كبير في معدات ولوادر محطة خلاطة الأسفلت التابعة لشركة النيل الحكومية للرصف، مما أسفر عن تفحم العديد من المعدات واللوادر بسبب الحريق، وانتقلت سيارات الإطفاء لموقع الحريق، وتمكنت من إخماد الحريق.

جار حصر تلفيات الحريق، في المعدات بمعرفة الجهات المختصة، وتحرر محضر الحريق، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتم تكليف قسم الأدلة الجنائية بمديرية أمن الوادي الجديد، لإعداد تقرير عن ملابسات الحريق وأسباب اندلاعه.

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تفحم مدعات شركة ارصف بالوادي الجديد

تفحم معدات ولوادر محطة خلاطة شركة الرصف الحكومية في حريق بالوادي الجديد (1)

تفحم معدات ولوادر محطة خلاطة شركة الرصف الحكومية في حريق بالوادي الجديد (2)

تفحم معدات ولوادر محطة خلاطة شركة الرصف الحكومية في حريق بالوادي الجديد (3)

تفحم معدات ولوادر محطة خلاطة شركة الرصف الحكومية في حريق بالوادي الجديد (4)

تفحم معدات ولوادر محطة خلاطة شركة الرصف الحكومية في حريق بالوادي الجديد (5)

تفحم معدات ولوادر محطة خلاطة شركة الرصف الحكومية في حريق بالوادي الجديد (6)

تفحم معدات ولوادر محطة خلاطة شركة الرصف الحكومية في حريق بالوادي الجديد (7)

سيارات الغطفاء بحريق خلاطة الأسفلت بالوادي الجديد (1)

سيارات الغطفاء بحريق خلاطة الأسفلت بالوادي الجديد (2)

سيارات الغطفاء بحريق خلاطة الأسفلت بالوادي الجديد (3)