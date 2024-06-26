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الأربعاء 26 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ارتكب 4 وقائع.. حبس عاطل سرق منقولات منزلية بمنطقة السلام

أرشيفيه
أرشيفيه
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قررت نيابة السلام حبس  عاطل،4 ايام علي ذمة التحقيقات لقيامه بسرقة منقولات منزلية بمنطقة السلام وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة.

ونجحت قوة أمنية في ضبط (عاطل " له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة السلام ثان لقيامه بارتكاب واقعة سرقة بعض المنقولات المنزلية من داخل مسكن بدائرة القسم، واعترف بارتكاب 3 وقائع آخرى، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة الأمن لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.

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