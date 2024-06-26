مقترح برلماني بشأن تخفيف الأحمال وتوفير أموال استيراد الغاز من الخارج

تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى كلا من رئيس الحكومة ووزيري البترول والكهرباء، بشأن مقترح بشأن تخفيف الأحمال وتوفير أموال استيراد الغاز من الخارج.

وقالت النائبة آمال رزق الله، إنه بعد استمرار أزمة قطع الكهرباء عمل الحكومة بخطة تخفيف الأحمال لتوفير الطاقة التي تتكلف ملايين الدولارات، لاستيرادها من الخارج بالعملة الصعبة. خاصةً أن الحكومة أعلنت رسميا وجود أزمة في الغاز التي تحتاجه محطات الوقود للعمل وتوليد الكهرباء.

وطرحت عضو مجلس النواب، اقتراحا بعد دراسته قد يعمل على تخفيف الأحمال وتوفير هذه الأموال، بحيث تقوم البنوك المصرية التي لم تتمكن من استثمار أموال المودعين، بالاستثمار فى الخلايا الشمسية ومنح قرض ميسّر للمواطن الراغب فى تركيب خلايا شمسية بديلا عن شركات الكهرباء.

وأشارت إلى أن أسطح البيوت والعمارات غير مستغلة نهائيا رغم ظهور الشمس 18 ساعة فى اليوم صيفا وشتاء، بشرط أن لا تُفرض أى رسوم بآلاف الجنيهات للترخيص بتركيبها، لأنه سيكون تعجيزي.

ووجهت آمال رزق الله، بضرورة عمل البنك المركزي والبنوك التي لديها فائض سيولة، من الممكن أن يتم منح قروض ميسره للمواطنين وأقل بيت في الوقت الحالي يدفع 400 جنيه على الأقل حيث يتم تشكيل شركة تنفذ التصنيع والتركيب للمنازل ويتم أخذ الأقساط 500 جنيه شهري من المنزل الدولة ستستفاد من خلال توفير وتصدير الزيادة عن حاجة المنازل من الكهرباء للشبكة القومية للكهرباء.

وأوضحت، أنها تخفف الضغط على الشبكة كما تخفف استهلاك الوقود الأحفوري والغاز من توليد الكهرباء وتحل أزمة قطع الكهرباء وتقلل الانبعاث الكربوني من توليد الكهرباء، ويعتبر مصدر لطاقه المستدامة وتقلل تكلفة دفع العائد من زيادة السيولة لدي البنوك.