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الأربعاء 26 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أكليمندوس: طوفان الأقصي غير نظرة الفرنسيين للقضية الفلسطينية

الدكتور توفيق أكليمندوس
الدكتور توفيق أكليمندوس
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قال الدكتور  توفيق أكليمندوس، الباحث السياسي والمتخصص في الشؤون الدولية، إن اكبر جالية مسلمة في أوروبا موجودة في فرنسا وأكبر جالية يهودية موجودة في فرنسا أيضا، وهو رمز لنجاح الثورة الفرنسية والاهتمام باليهود موجود عند فرنسا بشكل كبير.
وأضاف دكتور  توفيق أكليمندوس في صالون البوابة المقام حول الانتخابات الفرنسية وصعود اليمين، اليوم الأربعاء، أن الرأي العام الفرنسي قبل عملية طوفان الاقصي لم يكن يهتم كثيرا بالقضية الفلسطينية إلا أن الأمر اختلف بعد ذلك.
وأشار إلي أن إسرائيل تقلب الحقائق حتى حينما ترتكب مجازر ضد الفلسطينيين.

ولفت إلي أن ما يحدث في المنطقة لا يصل إلي الداخل الفرنسي لأن الفكرة السائدة هناك أن المسلم يعتدي علي اليهودي لأسباب متعددة.

وقال إن الدبلوماسية الفرنسية متوازنة في نظرتها للأوضاع في الشرق الأوسط، وأن الشباب الفرنسي يتأثرون بشدة بالخطاب اليساري الذي يبرز الأزمة في الشرق الأوسط.

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